Attentat meurtrier à Londres: réaction du grand rabbin Mirvis

Le grand rabbin du Royaume Uni, Rav Ephraïm Mirvis, a tenu à réagir au nom du monde juif à l’attentat qui a frappé samedi soir la ville de Londres, causant la mort de sept personnes. Une cinquantaine d’autres ont été blessées.

Dans un communiqué publié dimanche matin, il a notamment souligné : « Personne ne nous fera renoncer à nos engagements en faveur des valeurs de la paix et de la tolérance. Face à ces attaques, nous devons continuer à nous attacher, encore plus étroitement, à ces valeurs parce qu’en fin de compte, ce sont elles qui vaincront le mal du terrorisme ».

D’après les autorités britanniques, trois terroristes ont sauté d’une camionnette blanche, samedi soir vers 22h20, après avoir renversé de nombreux piétons sur le Pont de Londres, London Bridge. Ils ont alors poignardé des passants avec des machettes dans le secteur du Borough Market.

La police a riposté rapidement en ouvrant le feu sur les assaillants qui ont été abattus au bout de quelques minutes. Des unités antiterroristes sont ensuite intervenues, effectuant des perquisitions dans les bars et les restaurants du quartier pour s’assurer qu’aucun autre assaillant ne s’y trouvait. Pendant ce temps, la population a été priée de rester à l’abri.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré ‘qu’Israël se tenait aux côtés du peuple britannique’. Le Congrès Juif européen (EJC), par l’intermédiaire de son président Moshé Kantor, a exprimé ‘son horreur et sa tristesse’.

Il a conclu en indiquant : « « Le Congrès juif européen et les communautés juives d’Europe adressent leurs plus sincères condoléances au gouvernement britannique et au peuple et prient pour le rétablissement des personnes blessées. »

Précisons que la semaine dernière, après le terrible attentat de Manchester, qui a fait 22 morts, le grand rabbin Mirvis avait conduit, en présence de représentants des pouvoirs publics, un office commémoratif spécial dans la ville touchée de plein fouet par ces violences.

