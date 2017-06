Rencontre incroyable entre rescapés et descendants de criminels nazis

Une rencontre incroyable a eu lieu en fin de semaine à Netanya entre une centaine de rescapés de la Shoah originaires de Biélorussie et une dizaine de jeunes Allemands, descendants d’officiers nazis. Elle était organisée par l’association allemande ‘March of Life’.

On peut imaginer l’appréhension des deux groupes avant l’événement. Mais le contact a été excellent et empreint d’une immense émotion. Des survivants, qui ont versé beaucoup de larmes, ont évoqué leurs calvaires et les jeunes ont raconté comment ils avaient découvert le sinistre passé de leurs ancêtres.

Dans l’assistance, il y avait par exemple Evguénia qui était âgée de 8 mois lorsque les soldats d’Hitler ont envahi la Biélorussie et ont enfermé les Juifs dans des ghettos surpeuplés. Elle a vécu dans des conditions intolérables pendant quatre ans et après la libération, elle est rentrée chez elle avec ses parents qui ont trouvé leur maison démolie par les bombardements et pillée.

A ses côtés, une jeune Allemande a indiqué qu’elle était la petite-fille d’un officier nazi. Son récit sincère sur les méfaits des membres de sa famille, a touché sa voisine qui lui a pris la main pour la caresser afin de la calmer.

‘March of Life’ a été créé il y a neuf ans dans le but de perpétuer le souvenir de la Shoah et de lutter contre l’antisémitisme. L’association encourage les jeunes Allemands à scruter le passé de leur famille, à briser le mur du silence et à révéler les actes commis par leurs ancêtres pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le directeur de l’association a souligné : « Pendant des années, personne ne parlait en Allemagne de ce qui s’était passé à quelques mètres à peine des centres des villes allemandes. Il n’y avait aucun débat public sur le sujet et les familles n’osaient pas aborder la question. Les gens ne racontaient pas ce qu’ils avaient fait pendant la guerre ».

Il a poursuivi : « Nous avons commencé à enquêter sur le passé de nos familles et à poser des questions. Un grand nombre d’entre nous avons alors découvert que nos grands-pères étaient des criminels nazis. Nous en avons été bouleversés ».

Mais ce n’est pas la honte qui motive ces jeunes allemands mais plutôt le sens des responsabilités. Et c’est dans cette perspective qu’ils ont appris à chanter la Hatikva, hymne national israélien, en prévision de cette rencontre à Netanya. Lorsqu’ils l’ont chantée, l’émotion était à son comble dans la salle.

L’une d’entre elles l’a très bien expliqué : « Je suis une descendante de criminels nazis et il m’incombe de parler de ce sujet et de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais ». Elle a ajouté : « Avant que j’apprenne le passé de ma famille, la Shoah ne m’intéressait pas. Aujourd’hui, je brise le silence. Il est important d’en parler et de ne pas l’oublier ».

Dans le cadre des activités de ‘March Of Life’, des jeunes Allemands participent, dans un certain nombre de villes dans le monde, à des marches aux côtés d’habitants et de rescapés de la Shoah sous le slogan ‘Plus jamais’.

Jusqu’à présent, près de 350 marches ont ainsi eu lieu dans 14 pays différents. En 2018, à l’occasion du 70e anniversaire de la naissance de l’Etat d’Israël, l’association tiendra son plus grand défilé dans les rues de Jérusalem.

