Avis de décès de Shimon ben Mordehaï Taïeb ז״ל, de mémoire bénie du pere de notre ami René Taieb

Avis de décès de Shimon ben Mordehaï Taïeb ז״ל, de mémoire bénie du père de notre ami René Taieb

Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès du père de notre ami René Taïeb,

journaliste et chroniqueur au sein de notre rédaction,

de

Shimon ben Mordehaï Taïeb ז״ל, de mémoire bénie.

Nous savons à quel point il représentait pour toi un véritable socle : un modèle de force, de sagesse et d’inspiration. Il devait être profondément fier de toi, son fils, qui as su prendre des responsabilités dans la vie publique et communautaire, devenant un homme respecté au sein de la communauté juive en France comme en Israël. Cette fierté, sans doute l’une des plus grandes de sa vie, continuera de briller à travers ton engagement.

En mon nom personnel, au nom de mon épouse Katy, de mes enfants, ainsi que de toute l’équipe éditoriale d’Israël Actualités, qui tu soutiens fidèlement depuis la création de notre journal, nous souhaitons t’assurer de notre soutien le plus sincère dans cette épreuve douloureuse.

Que tu puisses trouver réconfort dans l’amour de tes proches et dans les souvenirs précieux que tu garderas de lui.

Que sa mémoire soit une bénédiction.

Avec toute notre amitié et notre solidarité,

Baroukh Dayan HaEmet – ברוך דיין האמת

Alain Sayada, son épouse Katy, ses enfants et toute l’équipe rédactionnelle d’Israël Actualités

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant la veillée, ainsi que la date d’enterrement

ehilims et Levaya en mémoire de Shimon ben Mordehaï Taïeb ️

C’est avec une immense tristesse que nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir réciter des Tehilims à la mémoire de Shimon ben Mordehaï Taïeb aujourd’hui, dimanche 7 septembre à partir de 15h, au funérarium de Montmorency, situé :

28 rue de Groslay, 95160 Montmorency.

La Levaya (levée du corps) aura lieu demain, lundi 8 septembre à 10h, au funérarium de Montmorency.

L’inhumation se déroulera ensuite à 11h au cimetière de Garges-lès-Gonesse,

Rue Hippolyte Bossin, 95140 Garges-lès-Gonesse.

שמעון בן מרדכי טייב ז״ל, תהא נפשו צרורה בצרור החיים

Shimon ben Mordehaï Taïeb, de mémoire bénie, que son âme soit liée au lien de la vie éternelle.