Israël en guerre : un attentat à l’arme à feu à Jérusalem provoque la mort de six personnes, les deux terroristes neutralisés

Cinq personnes ont été tuées ce matin lors d’une fusillade terroriste qui a eu lieu au carrefour de Ramot à Jérusalem.

Yaakov Pinto, 25 ans, le rabbin Levi Yitzhak Pash, Israël Mentzer, 28 ans, et Yosef David, 43 ans, ont été identifiés comme quatre des personnes tuées dans l’attaque.

Deux autres blessés ont été déclarés morts plus tard, dont Sarah Mendelson, 60 ans, et le rabbin Mordechai Steinsteg, 79 ans, qui avaient été amenés au centre médical Shaare Zedek.

Au moins 22 personnes ont été blessées sur place et transportées vers trois centres médicaux différents, dont les centres médicaux Shaare Zedek et Hadassah-University à Ein Kerem et au Mont Scopus.

Selon le déroulé des faits, les terroristes sont montés à bord du bus de la ligne 62 de Jérusalem, qui circule dans toute la ville, et ont commencé à tirer sur les passagers.

En réponse à l’attaque, un soldat et plusieurs civils présents à l’arrêt de bus ont attaqué les assaillants qui ont ensuite riposté. Les terroristes ont été tués sur le coup. Il s’agissait de jeunes hommes arabes d’une vingtaine d’années, originaires des villes de la périphérie de Ramallah, d’El-Kubeiba et de Katanna.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a procédé à une évaluation de la situation avec les chefs des services de sécurité après l’attaque et est arrivé sur les lieux.

Suite à cet attentat, tous les points d’entrée et de sortie de Jérusalem ont été fermés. Par ailleurs, les forces de sécurité israéliennes ont encerclé plusieurs villages à l’extérieur de Ramallah afin de renforcer leurs efforts défensifs le long de la frontière avec la Judée-Samarie. Elles procèdent à des interrogatoires et des perquisitions dans la zone.