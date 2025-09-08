Israël en guerre : Israel Katz menace de détruire Gaza si le Hamas ne libère pas tous les otages

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a vivement menacé les dirigeants du Hamas, dans un post publié ce matin sur son compte X (anciennement Twitter), avertissant le groupe terroriste palestinien, que s’il ne libère pas tous les otages, l’armée israélienne détruira la bande de Gaza.

« Aujourd’hui, un puissant ouragan frappera les cieux de la ville de Gaza, et les toits des tours de la terreur trembleront. Ceci est le dernier avertissement aux meurtriers et violeurs du Hamas à Gaza qui résident dans les hôtels de luxe à l’étranger : libérez les otages et déposez les armes – sinon Gaza sera détruite et vous serez anéantis. Tsahal poursuit son plan comme prévu – et se prépare à élargir la manœuvre pour la décision finale à Gaza« , a affirmé Israel Katz.

La déclaration virulente du ministre israélien de la Défense, intervient après que Donald Trump a dévoilé hier soir son plan pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Selon le plan du président américain, le Hamas s’engagerait à libérer, dès le premier jour du cessez-le-feu, les 48 otages détenus dans la bande de Gaza. Le plan n’exige pas aussi un retrait total des forces de Tsahal de Gaza, nie de garantie pour la fin de la guerre. Les négociations pour la fin de la guerre commenceront dès le premier jour de l’accord. Donald Trump promet aussi que la guerre ne reprendra pas durant la tenue des négociations.

Cette proposition américaine a été acceptée par Israël. Le Hamas a aussi répondu de manière positive à cet accord, sans toutefois l’accepter complètement.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités