Israël en guerre : le premier ministre espagnol impose un embargo sur les armes livrées à Israël, les relations diplomatiques entre Israël et l’Espagne se détériorent

Pedro Sánchez, le premier ministre espagnol, a annoncé aujourd’hui que son pays va intensifier la pression sur l’État d’Israël en instaurant un embargo sur les armes censées être livrées à l’État hébreu.

Plus précisément, l’Espagne va interdire aux navires et aux avions transportant des armes à destination d’Israël de faire escale dans les ports espagnols ou d’entrer dans l’espace aérien espagnol.

Pedro Sánchez a également indiqué que L’Espagne augmentera également son aide à l’Autorité palestinienne et à l’UNRWA et imposera un embargo sur les marchandises fabriquées en Judée-Samarie.

« Nous espérons que ces mesures serviront à accroître la pression sur le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son gouvernement pour alléger une partie des souffrances que subit la population palestinienne » a déclaré le premier ministre espagnol.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a critiqué avec virulence la décision prise par le gouvernement espagnol, affirmant que l’Espagne continue son attaque antisémite contre Israël.

« La tentative du gouvernement corrompu de Sánchez de détourner l’attention de graves affaires de corruption par le biais d’une attaque continue, anti-israélienne et antisémite, est transparente. L’activisme obsessionnel de l’actuel gouvernement espagnol contre Israël se distingue par ses relations avec des régimes tyranniques et obscurs – du régime des ayatollahs en Iran jusqu’au gouvernement Maduro au Venezuela. On remarque aussi l’absence de conscience historique concernant les crimes de l’Espagne contre le peuple juif : l’Inquisition, les conversions forcées et jusqu’à l’expulsion d’Espagne – la purification ethnique totale des Juifs du pays à la fin du XVe siècle. Rappelons que l’Espagne fut le dernier des pays d’Europe occidentale à établir des relations diplomatiques avec Israël. Le gouvernement actuel en Espagne piétine et détériore délibérément ces relations, bâties patiemment durant des décennies, aussi bien sous des gouvernements socialistes que conservateurs. Toutes les critiques contre la politique d’Israël ne relèvent pas de l’antisémitisme. Cependant, lorsque celles-ci s’expriment par la diabolisation, la délégitimation et les doubles standards – c’est bien de l’antisémitisme, conformément à la définition de l’IHRA. Les déclarations de membres du gouvernement espagnol en sont empreintes. La politique espagnole en est donc entachée. C’est de l’antisémitisme« , a affirmé Gideon Sa’ar.

En riposte, le ministre israélien des Affaires étrangères, a décidé d’imposer des sanctions personnelles à deux membres du gouvernement espagnol : Yolanda Díaz, vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre du Travail ; Sira Rego, ministre de la Jeunesse et de l’Enfance.

Ces deux membres du gouvernement espagnol (dont Gideon Sa’ar rappel qu’elles ont justifié, très tôt, l’attaque terroriste du 7 octobre et accusé, dès le début de la guerre, Israël de génocide) se voient interdire l’entrée sur le territoire israélien. L’État d’Israël ne tiendra également plus aucune relation avec ces deux personnes.

Cette riposte israélienne a suscité le rappel, par le ministère espagnol des Affaires étrangères, de son ambassadrice à Tel-Aviv « pour des consultations face aux accusations calomnieuses envers l’Espagne et aux mesures inacceptables visant deux membres du gouvernement ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités