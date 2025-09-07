Tribune Alain SAYADA

Dérapage du Premier ministre François Bayrou qui ose comparer Gaza à la Shoah

Invité de l’émission C à vous sur France 5, le Premier ministre François Bayrou s’est permis d’établir un parallèle entre la guerre qu’Israël mène

contre le Hamas à Gaza et la Shoah.

Ses propos – « est-ce que l’on peut se taire sur ce qui se passe à Gaza ? » –

INACCEPTABLE et SCANDALEUX

Cette comparaison n’est pas seulement une insulte à l’histoire d’Israël : c’est une atteinte à l’histoire des Juifs du monde entier. Les Juifs ont trop souvent été humiliés, massacrés, écrasés au cours des siècles. C’est précisément contre cela qu’Israël s’est construit : pour garantir qu’un tel drame ne se reproduise jamais.

Un discours irresponsable,

À l’heure où l’antisémitisme explose en France, avec la passivité complice du président Emmanuel Macron et de son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, il ne manquait plus que François Bayrou pour jeter de l’huile sur le feu.

La veille du vote de confiance qui décidera de son avenir politique, le Premier ministre a offert un cadeau rhétorique à tous les antisémites en banalisant la Shoah et en diabolisant Israël.

Mais il a oublié un fait essentiel :

c’est le Hamas qui a déclenché cette guerre,

en massacrant des Israéliens parce qu’ils étaient juifs,

en prenant des otages,

en orchestrant une crise humanitaire dont il porte l’entière responsabilité.

Le double langage du Premier Ministre,

Monsieur Bayrou, vous saviez très bien au dîner du CRIF tenir un tout autre discours, empreint de solidarité et de respect pour Israël. Vous étiez alors dans la posture, mais sur un plateau télé, à la veille d’un vote crucial, vous avez cédé à la facilité politique, au prix de la vérité et de la dignité.

Ces propos resteront comme une tâche sur votre parcours.

Et quoi qu’il advienne du vote de confiance, l’histoire retiendra ce dérapage comme un signal envoyé contre Israël et, indirectement, contre les Juifs de France.

La ligne européenne du déshonneur,

En cela, vous rejoignez la ligne de plusieurs gouvernements européens – Espagne, Belgique, Royaume-Uni – qui, au lieu de soutenir le seul État démocratique du Proche-Orient, préfèrent le stigmatiser.

Or, les sondages dans ces pays montrent une réalité que les médias occultent : une majorité de citoyens soutient Israël. Ce sont leurs élites, déconnectées, qui trahissent ce soutien populaire.

Israel en Première ligne, la France menacée,

Israël n’est pas seulement en guerre pour sa survie : il est le lanceur d’alerte de l’Occident. Il affronte aujourd’hui l’islamisme radical et l’entrisme des Frères musulmans – les mêmes forces qui menacent nos sociétés européennes.

Il suffit de se souvenir des dernières émeutes en France pour comprendre que nous marchons sur un baril de poudre.

Un Faute Morale, Monsieur le Premier ministre,

Vos propos ne relèvent pas seulement de l’erreur politique. Ils constituent une faute morale.

Nous attendons désormais que nos responsables communautaires aient le courage de vous interpeler publiquement.

Quant à nous, nous resterons debout, déterminés à lutter contre l’islam radical. Israël se bat aujourd’hui pour son existence. Mais demain, c’est la France qui pourrait être à feu et à sang.

Prenez en acte.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef d’Israel Actualités