Israël en guerre : les forces de Tsahal continuent d’éliminer des terroristes et de détruire des infrastructures terroristes à Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué, qu’au cours des dernières 24 heures, les combattants de Tsahal ont poursuivi leurs opérations dans la bande de Gaza, en détruisant des infrastructures terroristes et en élimant des terroristes.

Au cours des opérations au nord de Gaza, les soldats israéliens ont détruit des positions de lancement de missiles antichars, un dépôt d’armes et d’autres infrastructures terroristes. Les forces de la brigade Nahal ont, par ailleurs, éliminé plusieurs terroristes qui se trouvaient à proximité de la zone des soldats.

Les combattants de Tsahal ont également opéré dans la zone du village de Jabaliya et à la périphérie de la ville de Gaza. Lors des opérations, ils ont détruit des infrastructures terroristes, éliminé des terroristes et procédé au déminage de zones piégées dans le secteur.

Dans son communiqué, Tsahal a aussi informé que le terroriste Nour al-Din Dabbash, qui travaillait dans le département financier de la branche militaire du Hamas à Gaza, a été éliminé, plus tôt cette semaine, par les forces israéliennes.

L’armée israélienne a précisé qu’au cours de la guerre, ce terroriste s’occupait de la collecte et du transfert de dizaines de millions de dollars à la branche militaire du Hamas dans la bande de Gaza. Ces fonds servaient à renforcer la branche militaire et à financer l’activité militaire de l’organisation terroriste. Ils ont permis la poursuite des combats et la survie du Hamas dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités