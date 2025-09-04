Communiqué de presse : clarification suite à l’incident survenu lors du vol Arkia IZ746 – Réponse au communiqué diffamatoire publié par ARKIA le 28 août 2025

Communiqué de presse

Incident sur le vol Arkia IZ746 –

Mise au point suite au Communiqué de presse diffamant de ARKIA du 28 Aout 2025

Le vol Arkia IZ746, initialement prévu le 26 août 2025 à 18h00, a connu une succession de dysfonctionnements :

Embarquement retardé à 20h00 puis annulation à 22h00 , sans explication ni assistance de la compagnie.

Acheminement tardif des passagers vers un hôtel (23h00), retour à l’aéroport le lendemain à 9h00.

Nouveau vol prévu le 27 août à 12h00, finalement décollé à 14h00.

L’incident du 27 août

Lors de ce vol Paris–Tel Aviv, l’avion a été dérouté vers Paphos (Chypre) après un incident survenu à 17h30, soit deux heures après le décollage – et non lors du décollage comme l’a affirmé Arkia.

Contrairement au communiqué diffusé par la compagnie, aucune hôtesse n’a été agressée.

Les faits réels sont les suivants :

Un steward a refusé l’accès aux toilettes à une passagère.

Un passager âgé de 81 ans , accompagné de son épouse, est intervenu calmement pour demander des explications.

Le steward l’a alors bousculé, menacé verbalement et endommagé son téléphone portable .

Des photos de passagers attestent qu’aucune hôtesse n’était impliquée.

Sous pression de la police chypriote, le couple a été obligé de débarquer , malgré les assurances données qu’il pourrait poursuivre son voyage. Iils ont dû racheter leur billets à leur frais. Par ailleurs, plusieurs passagers ont dénoncé des pressions visant à les contraindre à supprimer photos et vidéos de l’incident.

Une atteinte grave à l’honneur

Le passager de 81 ans est une personnalité respectée de la communauté juive française. L’accusation mensongère d’avoir agressé une hôtesse constitue une diffamation portant atteinte à sa dignité et à celle de son épouse.

Nos demandes

Nous exigeons de la compagnie Arkia :

La confirmation que le vol IZ746 du 26 août a bien été annulé faute de pilote, comme plusieurs sources internes l’indiquent. La publication immédiate d’un démenti officiel rectifiant la version mensongère diffusée. L’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le steward responsable. La clarification sur l’identité réelle de l’équipage, qui ne parlait qu’anglais et non hébreu. L’indemnisation intégrale du couple concerné et de l’ensemble des passagers pour les retards, désagréments et frais subis (plus de 30 heures de voyage au lieu des 4 heures prévues). Le nom de la compagnie qui aurait affrété le vol pour ARKIA.

Droit de réponse aux médias

Nous demandons formellement à l’ensemble des médias ayant relayé le communiqué de presse d’Arkia de publier notre droit de réponse sur leurs sites et journaux respectifs, afin de rectifier la vérité notamment :

i24NEWS.tv

fr.timesofisrael.com

ActuJ.com + journaux

israj.media-j.com

Conclusion

Il est essentiel que la vérité soit rétablie, que l’honneur du couple soit pleinement respecté et qu’une compagnie aérienne israélienne assume ses responsabilités dans un incident d’une telle gravité.

Alain SAYADA

Israel Actualités