Israël en guerre : Tsahal réfute le rapport du Guardian affirmant que les prisons israéliennes détiennent plus de civils palestiniens que de combattants

Dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), le porte-parole international de Tsahal et lieutenant-colonel, Nadav Shoshan, a vivement contester un article du Guardian qui a révélé que seulement quart des prisonniers palestiniens détenus en Israël sont des combattants.

Plus précisément, l’article du journal britannique indique que 75 % des prisonniers israéliens n’étaient pas des combattants, y compris « des femmes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, des travailleurs médicaux et des enfants ».

Nadav Shoshan a affirmé que la plupart des suspects gazaouis détenus par Israël se sont révélés impliqués dans des activités terroristes après interrogatoire.

« Ceux qui n’ont pas été impliqués dans des activités terroristes n’ont pas été classés comme combattants illégaux et ont été libérés à Gaza », a ajouté Nadav Shoshani.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités