Benjamin Netanyahu affirme à Anthony Blinken qu’Israël « fera tout pour se défendre » face à l’Iran

Lors d’un entretien téléphonique qui a eu lieu hier, Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le secrétaire d’État américain Antony Blinken ont parlé « longuement » de sujets comme l’Iran, la coopération militaire entre les deux pays ou encore de l’intelligence artificielle.

Benjamin Netanyahu « a réitéré sa position constante à Anthony Blinken selon laquelle le retour à l’accord nucléaire avec l’Iran n’arrêterait pas le programme nucléaire iranien et qu’aucun accord avec l’Iran n’obligerait Israël, qui fera tout pour se défendre »

Le premier ministre israélien a également exprimé son appréciation pour la coopération militaire et de renseignement américano-israélienne, « qui est à son apogée » et pour les récents « pourparlers sincères » entre les deux pays.

Benjamin Netanyahu a aussi « suggéré de faire progresser la coopération israélo-américaine sur l’intelligence artificielle ».

Le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré plus tard que les deux dirigeants « avaient discuté de domaines d’intérêt mutuel, notamment l’expansion et l’approfondissement de l’intégration d’Israël au Moyen-Orient grâce à la normalisation avec les pays de la région ».

Matthew Miller a ajouté qu’Anthony Blinken a également discuté de « la nécessité de respecter les engagements pris lors des réunions régionales à Aqaba et à Charm el-Cheikh pour éviter les mesures qui compromettent les perspectives d’une solution à deux États, et a également évoqué des défis régionaux plus larges, tels que la menace posée par l’Iran, et a souligné l’engagement à toute épreuve des États-Unis envers la sécurité d’Israël et notre partenariat vieux de 75 ans. »

Il y a une semaine, Israel Hayom a révélé que les États-Unis cherchent à réduire au silence le gouvernement israélien au sujet d’un nouvel accord sur le nucléaire iranien en proposant de négocier en échange un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et l’État d’Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités