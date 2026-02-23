Benjamin Netanyahu affirme que Tsahal utilisera une force « inimaginable », si l’Iran attaque Israël

Lors d’un discours prononcé à la Knesset, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a averti que l’armée israélienne répondra avec une force « inimaginable » si l’Iran lance une attaque contre Israël.

Benjamin Netanyahu a également ajouté qu’Israël traversait une période « très complexe et difficile » en raison des tensions persistantes avec l’Iran et qu’il était prêt à répondre à toute menace.

« Nous sommes vigilants et préparés à toute éventualité. J’ai clairement fait savoir au régime des ayatollahs que s’ils commettent peut-être la plus grave erreur de leur histoire et attaquent Israël, nous répondrons avec une force qu’ils ne peuvent imaginer », a indiqué le dirigeant israélien.

En outre, Benjamin Netanyahu a salué les relations entre Israël et les États-Unis à la suite de sa récente viste à Washington.

« Aujourd’hui, je peux affirmer qu’en ce qui concerne la protection de millions de citoyens israéliens, Israël n’a jamais été aussi fort. L’alliance avec les États-Unis n’a jamais été aussi étroite, y compris entre nos agences de sécurité et leurs services de renseignement. Une telle situation est sans précédent. En ces jours, à la veille de Pourim, dans des moments comme celui-ci, le peuple doit resserrer ses rangs et rester uni. J’ai confiance en nos commandants, en nos combattants. J’ai confiance en notre peuple, et j’ai confiance en vous, citoyens d’Israël« , a affirmé le premier ministre israélien.

Les déclarations de Benjamin Netanyahu interviennent dans un contexte de haute tension au Moyen-Orient, où, selon les informations de plusieurs médias, les États-Unis pourraient lancer une attaque imminente contre l’Iran.

Eliran COHEN pour Israel Acutalités