Alerte Info: Paris : une femme âgée juive prise à partie dans le 19e arrondissement par des militants LFI

Une nouvelle affaire vient placer LFI sous le feu des projecteurs.

Selon les informations d’Europe 1, une personne âgée résidant à Paris aurait été victime d’insultes antisémites lors d’une opération de tractage menée par des militants insoumis. Les faits se seraient déroulés ce dimanche après-midi, alors que la victime se trouvait à son domicile.

Si ces faits sont confirmés, ils sont d’une gravité extrême.

L’antisémitisme, d’où qu’il vienne, ne peut être ni minimisé ni relativisé. Il doit être condamné avec la plus grande fermeté.

Dans un climat déjà particulièrement tendu pour les juifs de France, chaque parole, chaque acte, chaque dérive a des conséquences bien réelles.

La responsabilité des formations politiques est immense : elles doivent veiller à ce que leurs discours, leurs militants et leurs actions ne nourrissent jamais la haine.

La République ne peut tolérer que des citoyens, a fortiori des personnes âgées, soient insultés en raison de leur identité ou de leur appartenance.

