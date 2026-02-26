Israël en guerre : Israël envisagerait d’indemniser des victimes de la guerre à Gaza afin de restaurer sa légitimité internationale

Selon les informations du Jerusalem Post, des responsables israéliens envisageraient de verser des indemnités dans quelques affaires très médiatisées concernant la mort de palestiniens durant la guerre dans la bande de Gaza.

L’objectif pour l’État d’Israël est de rehausser sa légitimité internationale qui a drastiquement chuté durant la guerre. Cette idée présente d’ailleurs de nombreuses similitudes avec l’accord d’indemnisation conclu entre Israël et la Turquie après l’incident de la flottille Mavi Marmara en 2010.

En mai 2010, une flottille de petits navires de guerre, dont le Mavi Marmara avec un équipage composé de plusieurs citoyens turcs, a pénétré dans la zone maritime israélo-gazaouie où Tsahal appliquait (et applique toujours) un blocus du Hamas. L’objectif de la flottille était de briser le blocus naval israélien.

Les navires de la flottille ont ignoré les avertissements de la marine israélienne leur enjoignant de faire demi-tour, et les forces navales ont finalement commencé à monter à bord des navires dans l’intention d’en prendre le contrôle de manière non violente afin de pouvoir les débarquer dans les ports israéliens.

Cependant, l’opération de prise de contrôle du Mavi Marmara a été mal planifiée, notamment en raison d’une mauvaise collecte de renseignements sur certains des activistes à bord qui, ce que les services de renseignement n’avaient pas remarqué, étaient prêts à résister violemment aux troupes de Tsahal.

Certains activistes turcs présents à bord ont utilisé des barres de fer pour attaquer et battre des soldats israéliens qui tentaient de monter à bord, blessant grièvement certains d’entre eux.

Agissant en état de légitime défense, mais sans avoir été soigneusement préparés à l’éventualité d’un combat au corps à corps avec des activistes armés de barres de fer mais pas d’armes à feu, les soldats ont ouvert le feu, tuant neuf citoyens turcs.