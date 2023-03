Benjamin Netanyahu fustige le dirigeant de l’AIEA pour avoir déclaré qu’une attaque contre l’Iran serait « illégale »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vivement critiqué la déclaration de Rafael Grossi, le dirigeant de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui a affirmé qu’une attaque contre le programme nucléaire iranien serait illégale.

Cette déclaration a été faite à la suite d’une conférence de presser à Téhéran samedi entre Rafale Grossi le chef de l’AIEA et Mohammed Eslami, le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique. Les deux dirigeants ont initié cette rencontre dans le but de relancer les relations au plus haut niveau entre l’AIEA et l’Iran.

Lors de la conférence de presse, Rafael Grossi a affirmé « que toute attaque militaire contre une installation nucléaire est illégale et hors des structures normatives auxquelles nous nous conformons tous« .

« Contre quelle loi ? L’Iran, qui appelle ouvertement à notre destruction, est-il autorisé à défendre les armes destructrices qui nous massacreraient ? Sommes-nous autorisés à nous défendre ? Il est clair que nous le sommes, et il est clair que nous le ferons« , a déclaré Benjamin Netanyahu lors de la réunion de son cabinet hier en réponse à Rafael Grossi.

Notant que c’était la veille de la fête de Pourim, Benjamin Netanyahu a indiqué « qu’il y a 2 500 ans, un ennemi est apparu en Perse qui a cherché à détruire les Juifs. Ils n’ont pas réussi alors, ils ne réussiront pas non plus aujourd’hui« .

Il y a deux semaines, le premier ministre israélien avait déclaré qu’une action militaire contre l’Iran était nécessaire pour contrer les ambitions nucléaires de la République islamique.

Eliran COHEN pour Israel Actualités