Chypres visé par la République Islamic

Chypre visée par des menaces de la République islamique d’Iran

Selon plusieurs déclarations relayées par des médias régionaux, Téhéran accuse l’île méditerranéenne de permettre l’utilisation de ses infrastructures par des forces alliées d’Israël, notamment dans le cadre d’opérations militaires et de soutien logistique.

Les autorités chypriotes ont rapidement réagi en affirmant que le territoire national n’était impliqué dans aucune opération offensive et ont renforcé les mesures de sécurité autour des installations stratégiques et diplomatiques.

Située à proximité du Moyen-Orient, Chypre constitue un point stratégique en Méditerranée orientale et accueille régulièrement des opérations d’évacuation de ressortissants étrangers lors de crises régionales. Cette position géographique la place aujourd’hui au cœur des tensions croissantes entre l’Iran, Israël et leurs alliés.

L’Union européenne suit la situation avec attention, tandis que plusieurs chancelleries occidentales appellent à éviter toute escalade susceptible d’élargir davantage le conflit régional.

Alain SAYADA

