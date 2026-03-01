Tribune de Alain SAYADA— Nous vivons une page d’Histoire

La gauche radicale, notamment La France insoumise, continue de cracher sur Israël, portée par ses figures comme Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Aymeric Caron et leurs soutiens. Pendant ce temps, Israël agit — aux côtés des États-Unis — pour que le monde libre puisse respirer et pour offrir au peuple iranien l’espoir de retrouver sa liberté, après des décennies passées sous le joug des mollahs.

Il faut être clair sur les mots : le Guide suprême iranien n’a pas été « assassiné », comme on l’entend sur certains plateaux de télévision. Il a été éliminé dans le cadre d’un conflit militaire visant un régime responsable de répression intérieure, de déstabilisation régionale et de menaces constantes contre Israël et l’Occident.

Face à cela, la position de certains responsables politiques français, à commencer par le président Emmanuel Macron, interroge. À force de vouloir ménager toutes les positions et d’entrer dans un bras de fer diplomatique avec le président américain Donald Trump et le premier Minsitre Israelien Natanyahu, la France semble avoir perdu sa boussole stratégique. Elle oublie ses alliés naturels, notamment dans le Golfe persique, comme les Émirats arabes unis, et donne parfois le sentiment d’abandonner ses propres ressortissants dans des zones de guerre.

Pendant que l’Histoire s’écrit, certains préfèrent la posture à l’action, multipliant les déclarations symboliques et les mises en scène politiques, là où la gravité du moment exigerait clarté et détermination.

Les Juifs de France, comme une grande partie du monde occidental, savent de quel côté se situe l’Histoire. Pourtant, certains en France ont choisi, une fois encore, le mauvais camp.

Souvenons-nous : durant la Seconde Guerre mondiale, les Français attendaient la libération malgré les bombardements. Des milliers de civils sont morts avant, pendant et après le Débarquement. Pourtant, les Alliés furent accueillis comme des libérateurs, car au-delà des souffrances, il y avait l’espoir de la liberté.

Aujourd’hui, beaucoup d’Iraniens nourrissent ce même espoir. Malgré les frappes et les dangers, nombreux sont ceux qui voient dans l’affaiblissement du régime une possibilité de libération. Ils savent que le prix de la liberté est parfois tragiquement élevé, mais ils refusent de continuer à vivre sous la tyrannie des mollahs.

Nous assistons peut-être à une page décisive de l’Histoire du Moyen-Orient — une page qui engage non seulement la sécurité d’Israël, mais aussi l’avenir du peuple iranien et celui du monde libre.

Car au-delà des conflits présents, c’est l’avenir de nos enfants qui se joue aujourd’hui.

Alain SAYADA

