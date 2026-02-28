Communiqué du porte-parole de Tsahal : l’état-major sécuritaire iranien « éliminé » lors de l’opération « Rugissement du Lion »

Le porte-parole de Forces de défense israéliennes (Tsahal) a annoncé que l’état-major sécuritaire du régime iranien aurait été éliminé dans le cadre de l’opération militaire baptisée « Rugissement du Lion », menée contre des cibles stratégiques en Iran.

Selon le communiqué officiel, depuis le lancement de l’opération, des centaines d’avions de combat de l’armée de l’air israélienne, guidés par des renseignements qualifiés de précis, ont frappé des centaines d’objectifs liés au régime iranien à travers le territoire.

L’opération aurait débuté par une attaque surprise après l’identification, à Téhéran, de deux sites où s’étaient réunis de hauts responsables sécuritaires iraniens.

Les autorités militaires israéliennes indiquent qu’il est désormais autorisé de publier les noms des responsables suivants, présentés comme ayant été éliminés :

Ali Shamkhani , secrétaire du Conseil de défense et conseiller du guide suprême Ali Khamenei .

, secrétaire du Conseil de défense et conseiller du guide suprême . Mohammad Pakpour , commandant des Gardiens de la révolution, impliqué selon Israël dans le développement des capacités militaires stratégiques iraniennes et le soutien aux organisations armées alliées de Téhéran.

, commandant des Gardiens de la révolution, impliqué selon Israël dans le développement des capacités militaires stratégiques iraniennes et le soutien aux organisations armées alliées de Téhéran. Salah Asadi , chef du renseignement du commandement d’urgence iranien.

, chef du renseignement du commandement d’urgence iranien. Mohammad Shirazi , chef du bureau militaire du guide suprême depuis 1989.

, chef du bureau militaire du guide suprême depuis 1989. Aziz Nasir-Zadeh , ministre iranien de la Défense et responsable des industries de missiles longue portée.

, ministre iranien de la Défense et responsable des industries de missiles longue portée. Hussein Jabal Amelian , président de l’organisation SPND, liée selon Israël aux programmes d’armements avancés.

, président de l’organisation SPND, liée selon Israël aux programmes d’armements avancés. Reza Motafari-Nia, ancien président de la SPND, associé aux efforts de développement nucléaire iraniens.

Selon Tsahal, l’armée de l’air israélienne poursuit actuellement ses frappes en Iran sur la base de renseignements opérationnels, en coordination avec les États-Unis.

L’armée israélienne affirme qu’elle continuera d’agir contre toute menace visant la sécurité de l’État d’Israël.

Aucune confirmation indépendante ni réaction officielle détaillée des autorités iraniennes n’était immédiatement disponible au moment de la publication.

Alain SAYADA

