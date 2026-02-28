haut banniere
Triste Nouvelle décès de Jean-Pierre Magnier mari de Rika Zarai

Décidément pas un jour sans une triste nouvelle.
Je suis profondément touchés.
Jean-Pierre Magnier a rejoint la femme de sa vie, Rika Zaraï.
J’ai eu la chance de les connaître grâce à Gil Taieb, lors des soirées de tsedaka, et des nombreux événements qu’il organisait.
Rika était toujours là… et Jean-Pierre, dans sa discrétion élégante, toujours à ses côtés. Présent sans jamais chercher la lumière. Silencieux mais essentiel. Et dans son regard, on lisait tout : son amour immense pour elle.
Ils formaient un couple rare. Uni. Fidèle. Inspirant.
  • DINER DE GALA ANNUEL ABSI 29 MARS 2017
  • Screenshot
  • 644701169_10165125358793092_6922716136923063526_n
  • ASI GALA PAVILLON GABRIEL
Le 18 février 2026, ECUJE a rendu un hommage bouleversant à Rika, avec les interventions de Haïm Musicant et Lise Amiel Gutmann.
Une soirée belle, digne, remplie d’émotion.
Sans oublier les frères Les Frères Zaoui qui ont su apporter leur sensibilité musicale.
Aujourd’hui, Jean-Pierre l’a rejointe pour l’éternité.
Bravo Rika
Bravo Jean-Pierre.
Vous allez nous manquer tous les deux.
Alain Azria
