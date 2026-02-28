Triste Nouvelle décès de Jean-Pierre Magnier mari de Rika Zarai

Décidément pas un jour sans une triste nouvelle.

Je suis profondément touchés.

Jean-Pierre Magnier a rejoint la femme de sa vie, Rika Zaraï.

J’ai eu la chance de les connaître grâce à Gil Taieb, lors des soirées de tsedaka, et des nombreux événements qu’il organisait.

Rika était toujours là… et Jean-Pierre, dans sa discrétion élégante, toujours à ses côtés. Présent sans jamais chercher la lumière. Silencieux mais essentiel. Et dans son regard, on lisait tout : son amour immense pour elle.

Ils formaient un couple rare. Uni. Fidèle. Inspirant.







ECUJE Haïm Musicant Lise Amiel Gutmann Le 18 février 2026,a rendu un hommage bouleversant à Rika, avec les interventions deet

Une soirée belle, digne, remplie d’émotion.

Sans oublier les frères Les Frères Zaoui qui ont su apporter leur sensibilité musicale.

Aujourd’hui, Jean-Pierre l’a rejointe pour l’éternité.

Bravo Rika

Bravo Jean-Pierre.

Vous allez nous manquer tous les deux.