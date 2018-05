Communiqué de Presse : Meyer Habib Député de la 8ème circonscription des Français de l’étranger Chypre – Grèce – Israël – Italie – Malte – Saint-Marin – Turquie – Vatican Vice-président de la Commission des Affaires étrangères

Meyer Habib

Député de la 8ème circonscription des Français de l’étranger

Chypre – Grèce – Israël – Italie – Malte – Saint-Marin – Turquie – Vatican

Vice-président de la Commission des Affaires étrangères

Paris, le 9 mai 2018

Communiqué de presse

Meyer Habib (UDI, Agir et Indépendants) : « Nucléaire iranien : seule la poursuite des sanctions pourra conduire à un changement de régime en Iran et ouvrir la voie à la paix et à la stabilité. »

Alors qu’un certain consensus s’est formé en France et en Europe depuis hier pour préserver l’accord sur le nucléaire iranien suite à la décision de retrait du Président des Etats-Unis, j’estime que Donald Trump a eu raison et qu’il a fait montre de vision et de responsabilité.

Ce retrait ne produira ni chaos ni guerre. Au contraire, il clarifie les enjeux et préservera la paix. L’Histoire le démontrera.

L’accord de Vienne du 14 juillet 2015 est un mauvais accord car il ne permet pas de garantir que la République islamique ne développera d’armes nucléaires, a minima après 2025.

Le 1er mai, le Premier ministre israélien a démasqué le régime des Mollahs et mis au jour l’entreprise persistante des Iraniens à développer des armes atomiques.

Pire, l’Iran reste le premier sponsor du terrorisme islamiste et mène une politique agressive dans tout le Moyen-Orient pour étendre son hégémonie de Kaboul à Beyrouth, de Bagdad à Sanaa. Le régime poursuit un programme balistique, qui ne peut que mener à une guerre dévastatrice à court ou moyen terme avec Israël et/ou l’Arabie Saoudite.

Quand on voit ce que les Iraniens, parrains de Bachar El-Assad, font en Syrie, imaginez s’ils avaient l’arme atomique! Or, les Ayatollah au pouvoir à Téhéran, ouvertement négationnistes, menacent d’« effacer Israël de la carte », Israël, où résident au demeurant 150 000 de nos compatriotes que j’ai l’honneur de représenter à l’Assemblée nationale. Jamais les Israéliens ne prendront le risque d’une nouvelle Shoah. En toute cohérence, nous devrions en faire autant.

Ce régime djihadiste, liberticide et belliciste prend depuis 40 ans en otage le grand peuple iranien, dépositaire d’une immense civilisation plurimillénaire. Il déstabilise depuis des décennies toute la région.Seule la poursuite des sanctions pourra conduire à un changement de régime en Iran et ouvrir la voie à la paix et à la stabilité.