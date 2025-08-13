Debout, fiers et inébranlables : la voix des Juifs de France et du monde par Alain SAYADA

Debout, fiers et inébranlables : la voix des Juifs de France et du monde

Depuis le 7 octobre, Israël affronte la barbarie avec une dignité que nul ne pourra ternir. Alors que des chiffres invérifiables — 50 000 morts à Gaza, prétendument à 90 % des civils — circulent dans les médias, nous savons d’où vient cette propagande : directement du Hamas, organisation terroriste responsable du massacre du 7 octobre, et reprise complaisamment par des journalistes qui attisent la haine contre Israël et les Juifs du monde entier.

Ce jour-là, 1 200 innocents ont été assassinés : Juifs, mais aussi musulmans et chrétiens. Des familles entières ont été décimées, des femmes violées, des enfants brûlés vifs, des vieillards enlevés. Cette barbarie, Israël la combat — comme hier le monde libre a combattu le nazisme. Et tant que le Hamas ne sera pas éradiqué, nous continuerons à le pointer du doigt, lui et ses alliés.

Israël est cerné par 57 pays musulmans dont beaucoup rêvent encore de jeter les Juifs à la mer, malgré les accords d’Abraham. Face à cela, nous refusons la peur. La peur est une faiblesse que nous ne pouvons plus nous permettre. Pensons à nos enfants 891 qui, au prix de leur vie, cherchent à ramener les 49 otages encore aux mains des terroristes — dont à peine 19 seraient encore vivants. Pensons à ces 891 soldats de Tsahal à leurs visages jeunes, marqués par la foi et la détermination, tombés pour sauver leurs frères.

Nous devons rester debout et fiers. Notre histoire n’est plus celle de nos grands-parents errant pendant deux millénaires en murmurant « L’an prochain à Jérusalem ». Depuis 1948, nous sommes revenus sur notre terre. Personne ne nous en chassera.

En France, hélas, nos dirigeants reculent devant la rue, prisonniers de l’entrisme des Frères musulmans, des banlieues et de leur propre lâcheté. Le président actuel, allié de l’islam radical, laisse les Juifs se faire insulter, agresser, tuer. Mais aucun chef d’État, aucun mouvement de foule, aucune menace ne dictera notre destin.

Nous, Juifs de France, déciderons seuls de notre avenir. Certains feront l’Alya, d’autres resteront. Mais jamais nous ne partirons la tête basse. Nous sommes un peuple debout, fier de ce que nous sommes, fier de Tsahal, fier d’Israël.

Et à ceux qui veulent nous effacer, nous répondons :

« Nous sommes encore là, et nous resterons. »

ALAIN SAYADA

Rédacteur en Chef d’Israël Actualités »