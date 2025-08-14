Immobilier en Israël : ventes au plus bas depuis 20 ans… mais les prix restent au plafond !

La guerre du 7 octobre a ralenti tout le marché, mais les monopoles et les barons du foncier bloquent toujours les terrains constructibles pour maintenir leurs marges. Résultat : jeunes couples, investisseurs modestes et même candidats à l’Alyah restent sur le carreau.

Un pays en guerre devrait libérer ses terrains pour loger, pas pour spéculer.

Scandale absolu.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef

Israel Actualités

06 21 50 96 61