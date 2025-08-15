Macron, l’aveuglement coupable par Alain SAYADA

Macron, l’aveuglement coupable

Les faits vous rattrapent plus vite que vous ne l’imaginez.

Les ennemis d’Israël et du peuple juif — ceux-là mêmes qui rêvent de nous réduire à néant — continuent de propager leur haine, encouragés par votre silence et celui des Macronistes que vous maintenez au pouvoir.

Chaque jour, nous entendons le calvaire des otages entre les mains des tortionnaires du Hamas. Chaque jour, nous voyons la haine anti-juive se déverser sans retenue. Pendant ce temps, des chrétiens sont assassinés en France et dans le monde, le racisme anti-blanc s’exprime librement, et vous, Monsieur le Président, détournez le regard alors qu’il suffirait d’interpeller et d’agir.

Malgré les craintes au sein de notre communauté, nous, Français juifs, n’avons pas peur. Nous dénonçons l’inaction face aux agressions, attaques et assassinats visant nos compatriotes juifs. Combien de temps faudra-t-il avant qu’un autre Français juif soit massacré par un islamiste radical ?

Nous voyons bien que vous avez choisi votre camp avec votre ministre des affaires étrangère Jean Noel Barrot : celui des Gazaouis, jusqu’à, à accorder l’asile à des nostalgiques de Adolf Hitler, jusqu’à proférer des appels à assassiner des juifs.

De part leur prises de position le Président Macron et son Ministre des Affaires étrangères sont son contexte des soutiens inflexibles des terroristes du Hamas, dont plus de 75 % ont approuvé le pogrom du 7 octobre. Comment pouvez-vous cautionner ce qui se passe aujourd’hui en France ? Comment pouvez-vous rester impassible devant le déferlement de haine orchestré par l’entrisme des Frères musulmans ?

À ceux qui nous attaquent, nous disons : nous sommes fiers d’être juifs et Français. Nous sommes fiers de soutenir Israël, seule démocratie du Moyen-Orient. nous sommes installés en France bien avant que la France devienne la France il y a cela plus de 2 000 ans Et qu’on ne s’y trompe pas : nous avons en France de nombreux amis, et notre unité surprendra plus d’un ennemi.

Que nos adversaires méditent la fable de La Fontaine : la conclusion n’est pas toujours celle que l’on croit.

Les Juifs de France partiront lorsqu’ils l’auront décidé, et non sur ordre d’une minorité d’islamistes radicaux ou de l’extrême gauche antisémite, qui ne survit politiquement que grâce à un clientélisme électoraliste ciblant une frange arabo-musulmane des banlieues. Nous espérons que cette gauche, qui s’est compromise avec LFI et ses figures antisémites notoires (Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Mathilde Panot, Danièle Obono, etc.), ainsi que leurs alliés du PCF ou de EELV ( Tondelier et consorts), ne commettra plus cette trahison.

Car le retour de bâton viendra, plus vite que vous ne le pensez.

Aujourd’hui, juifs, chrétiens et Français blancs sont en danger à cause de la passivité d’un seul homme : celui qui a refusé de participer à la manifestation nationale contre l’antisémitisme et le racisme. ils ont été Découvert l’un s’appelle Emmanuel Macron et l’autre son Ministre des affaires étrangères Jean Noel , et de rappeler que le peuple juif n ‘a jamais été aussi fort que lorsqu’il s’est retrouver face aux dangers …

Comme je le disais, elle se terminera certainement comme précédemment citée dans la fable de la Fontaine, dans la Cigale et la fourmi et la mettre au goût du jour

Vous chantiez sur les morts du 7 Octobre ?

Eh bien ! dansez maintenant. »

Israël ne lâchera rien jusqu’à la libération de tous les otages, au nombre de 50, dont 19 seraient encore en vie

Am Israel Hai

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef d’Israël Actualités