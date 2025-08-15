René Taieb

A NOS CHERS DÉPUTÉS ET SENATEURS…

CHANGEZ NOS LOIS !!

Pour l’interdiction immédiate des manifestations pro-terroristes masquées en rassemblements pro-palestiniens

Trop de manifestations se disant “pro-Palestine” servent en réalité de vitrines idéologiques au Hamas ou à d’autres organisations terroristes. Elles importent en France un conflit étranger, alimentent la haine antijuive et participent à la diffusion d’une propagande contraire à nos valeurs républicaines.

Rappel essentiel :

La Palestine n’est pas un État souverain reconnu à part entière par l’ONU. Elle dispose seulement d’un statut d’« État observateur non membre » depuis 2012.

Défendre les droits d’un peuple ne peut, en aucun cas, justifier de soutenir des groupes criminels prônant la destruction d’un autre État membre de l’ONU.

Sortir du critère unique du “trouble à l’ordre public”:

Le droit actuel n’autorise une interdiction qu’en cas de risque grave et imminent pour l’ordre public, ce qui permet à des rassemblements pro-terroristes de se maintenir malgré leur nature idéologique.

Il faut changer de paradigme : dès qu’une manifestation répond aux critères définis par la nouvelle loi, elle doit être prohibée immédiatement, sans attendre de constater un trouble.

Arguments pour l’interdiction immédiate:

1. Prévention de l’apologie du terrorisme

Slogans, symboles et discours pro-Hamas relèvent du Code pénal (art. 421-2-5). Leur simple présence rend la manifestation illégale.

2. Protection de la cohésion nationale

Importer un conflit étranger attise les tensions communautaires et fragilise l’unité nationale.

3. Lutte contre l’influence étrangère hostile

Certains rassemblements bénéficient de financements ou de soutiens extérieurs liés à des organisations terroristes.

4. Éviter la manipulation du discours humanitaire

Les causes humanitaires ne doivent pas servir de paravent à des idéologies légitimant la violence contre un autre peuple.

Mesures à mettre en place:

• Modifier le Code de la sécurité intérieure pour rendre illicite par nature toute manifestation propageant ou soutenant une idéologie terroriste.

• Prohibition automatique dès la déclaration, sans analyse préalable du risque d’ordre public.

• Contrôle systématique en amont des slogans, symboles et financements.

La République ne peut pas tolérer que ses libertés servent d’arme à ceux qui veulent la détruire.

René Taieb

Journaliste Chroniqueur pour Israel Actualités