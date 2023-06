Des conseillers à la sécurité nationale israéliens et américains se rencontrent à Washington

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, a accueilli hier Tzachi Hanegbi, son homologue israélien, et Ron Dermer, ministre israélien des Affaires stratégiques, à la Maison Blanche « pour discuter d’un large éventail de questions mondiales et régionales d’intérêt commun », selon les informations de la Maison Blanche.

La réunion fait suite à une réunion du 6 mars dernier du Groupe consultatif stratégique américano-israélien, selon la Maison Blanche. Les responsables israéliens et américains « ont poursuivi les discussions sur une coordination renforcée pour empêcher l’Iran d’acquérir une arme nucléaire, et sur les moyens de contrer les menaces de l’Iran et de ses mandataires ».

Selon la Maison Blanche, Jake Sullivan a également réaffirmé l’objectif de Washington « d’améliorer encore la sécurité et l’intégration économique d’Israël dans tout le Moyen-Orient » et « a souligné la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer la vie des palestiniens, ce qui est essentiel pour réaliser un monde plus pacifique et prospère.

Le responsable américain a également évoqué des préoccupations communes « concernant l’approfondissement des relations militaires de la Russie avec l’Iran et l’importance de soutenir l’Ukraine dans la défense de son territoire et de ses citoyens, y compris contre les drones iraniens ».

Jacob Nagel, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties et ancien conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a averti avant la réunion qu' »Israël ne doit pas être confus quant aux priorités de ce qui devrait être présenté lors des pourparlers« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités