La Knesset présente un projet de loi reconnaissant les licences médicales étrangères pour les olims

Le député du Likoud Dan Illouz a présenté hier à la Knesset un projet de loi visant à faciliter le processus d’intégration des olims et des résidents de retour en permettant la reconnaissance automatique des licences professionnelles dans le domaine médical conformément aux réglementations de l’Union européenne.

Dan Illouz a exprimé l’espoir que ce changement facilitera l’intégration des olims. Il a déclaré que « l’immigration vers l’État d’Israël est une valeur sioniste de premier ordre et l’État d’Israël doit assurer un accueil confortable et doux à chaque Juif qui choisit d’immigrer vers la terre de ses ancêtres ».

Il a également mentionné que l’un des principaux obstacles à l’immigration et à l’intégration est le processus de reconnaissance des licences professionnelles et que de nombreux olims ne bénéficient pas d’une absorption réussie et retournent dans leur pays d’origine après avoir renoncé à faire reconnaître leurs licences.

Si le projet de loi devient loi, il sera plus facile pour les médecins immigrés et les résidents de retour de faire reconnaître leurs licences professionnelles dans le domaine médical conformément aux réglementations de l’Union européenne.