Des membres du congrès américain demandent à Joe Biden de ne pas se rendre à l’hôpital de Jérusalem-Est

La prochaine visite du président américain Joe Biden à l’hôpital palestinien l’Augusta Victoria, situé à Jérusalem-Est et qui aura lieu cette semaine, a suscité un tollé parmi les politiciens et les personnalités publiques en Israël et aux États-Unis.

La semaine dernière, l’ancien ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, Danny Danon, a écrit une lettre à la presse américaine dans laquelle il appelait le président américain à ne pas se rendre à Jérusalem-Est.

À la suite de la lettre et des conversations que Danon a eues ces derniers jours avec des législateurs américains, une initiative a émergé au Congrès la semaine dernière pour modifier l’itinéraire de Biden et annuler sa tournée à Jérusalem-Est.

La membre du Congrès Beth Van Duyne du Texas a commencé à faire circuler une pétition appelant Biden à ne pas se rendre à l’hôpital.

« Comme vous le savez, Jérusalem a déjà été reconnue comme la capitale d’Israël. C’est la position constante des États-Unis depuis le Jerusalem Embassy Act de 1995 qui rejette la partition de Jérusalem« , peut-on lire dans la pétition.

Les législateurs américains ont souligné dans la pétition que Joe Biden lui-même avait soutenu l’unification de Jérusalem dans le passé.

« La loi de 1995 sur l’ambassade de Jérusalem, que vous avez soutenue en tant que sénateur, affirme la politique des États-Unis visant à préserver Jérusalem en tant que ville unie tout en défendant la liberté de religion et l’égalité des droits pour tous les groupes religieux et ethniques« , souligne la pétition.

La pétition prévient également qu’une telle visite « récompenserait l’Autorité palestinienne, qui continue de soutenir les activités terroristes, les attaques terroristes et la violence contre les citoyens israéliens sur le mont du Temple ».

Cette pétition devrait être présentée aujourd’hui au président américain Joe Biden.

Eliran COHEN