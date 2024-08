Les discussions en vue d’une trêve dans la bande de Gaza se tiendront jeudi à Doha, ont indiqué mercredi trois sources proches des négociations, à l’heure où le conflit entre Israël et les terroristes du Hamas jusqu’à l’éradication du mouvement qui avait déclenché la guerre le 7 Octobre en assassinant plus de 1200 Israéliens et pris plus de 250 otages.

Les israéliens demandent à ce que les otages soient libérés avant un quelconques cessez-le-feu.

Alain SAYADA pour Israel Actualités