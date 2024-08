Video exceptionnelle : de La Candidate démocrate à la présidence des USA Harris à New York fait face à une manifestation propalestinienne

Kamala Harris doit faire face à ses contradictions sur sa relation avec Israël. Soit elle satisfait les exigences des propalestiniens des États-Unis avec leur antisémitisme affiché et revendiqué, soit elle conserve la ligne majoritaire du parti démocrate. Quel que soit son choix, elle perdra une part de son électorat, ce qui l’empêchera d’être élue. Les musulmans veulent peser de tout leur poids dans cette élection. C’est pour elle la quadrature du cercle. L’un des arguments contre Biden, à savoir son soutien à Israël, vaut maintenant pour Kamala Harris.

La relation Israël États-Unis renvoie à la dialectique du maître et de l’esclave de Hegel. Le maître ayant un besoin absolu de l’esclave est obligé de satisfaire à toutes ses demandes. Il devient ainsi l’esclave de son esclave. Certes Israël a besoin des États-Unis, mais l’inverse est aussi vrai. Benyamin Netanyahu a bien compris cela, d’où cette fois son obstination à aller jusqu’au bout contre le Hamas.

Entre-temps les États-Unis prennent conscience que l’antisémitisme des propalestiniens est un poison qui gangrène la société américaine. La gauche américaine a du mal à se rendre à l’évidence et à appeler un chat un chat. Elle utilise encore des euphémismes pour qualifier la réalité, parce qu’elle est prise dans son propre piège et son discours « antisioniste ». Dans la presse de gauche ces manifestants sont qualifiés de « probables propalestiniens » et les fumées vues lors de la manifestations proviennent peut-être de bombes fumigènes.

Des manifestants propalestiniens à New York ont perturbé un événement de Kamala Harris, en lançant des bombes fumigènes et en provoquant de nombreuses arrestations. Des manifestants propalestiniens à New York auraient interrompu un événement de soutien à la candidate démocrate à la présidentielle américaine Kamala Harris en lançant des fumigènes sur les lieux, entraînant l’arrestation de dizaines de personnes, a rapporté Ynet jeudi soir.

Dans une vidéo diffusée sur X, anciennement Twitter, publiée par le média indépendant non officiel Freedom News, on voit des policiers extirper de la foule des manifestants propalestiniens et les arrêter. La vidéo montre également une quantité considérable de fumée, due à des fumigènes qui auraient été lancés.

De plus, au moins une des personnes est vue portant un keffieh, couvrant tout son visage, et un bandeau vert qui pourrait être inspiré du bandeau vert des brigades terroristes du Hamas.

Des manifestants propalestiniens dans une vidéo virale

Dans un autre message circulant sur X et publié par le groupe d’activistes propalestiniens Withing Our Lifetime, relate un rassemblement de personnes propalestiniennes en raison du drapeau palestinien agité et de plusieurs personnes portant divers keffiehs.

Dans la vidéo, les manifestants présumés font face à la route tandis qu’un grand véhicule noir flanqué de deux grands véhicules blancs semble tenter de passer.

De plus, l’activiste pro-israélienne Emily Schrader a partagé une vidéo de la manifestation à New York devant un restaurant accueillant un événement du Parti démocrate, déclarant : « Ce n’est un secret pour personne que je ne suis pas fan de Kamala. Son bilan en matière de sécurité nationale est horrible (crise frontalière) et elle s’est liée au lobby NIAC, allié du régime islamique en Iran. »

Elle a ajouté : « Ici, des manifestants anti-israéliens perturbent un événement de campagne de Harris et déclenchent des bombes fumigènes parce que la « Palestine » est une idéologie raciste. L’ironie est que ces gens ne se soucient pas des Palestiniens, ils se soucient de haïr Israël, les Juifs et, oui, l’Amérique — à la fois les Démocrates et les Républicains. »

Israel Actualités avec jforum.fr