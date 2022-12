Élections israéliennes : les lois Deri et Smotrich adoptées en première lecture à la Knesset

Les lois Smotrich et Deri ont été adoptées en première lecture à la Knesset dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les lois ont été adoptées avec 63 voix pour et 52 voix contre, et les lois reviennent maintenant à la commission désignée de la Knesset pour être préparées pour leur deuxième et troisième lecture. Une fois que celles-ci auront été adoptés à la Knesset, ils deviendront officiellement des lois.

La « loi Deri « vise à permettre au président du Shas, Arye Deri, de devenir ministre malgré sa condamnation pour délits fiscaux en janvier et la « loi Smotrich » permet au président du Parti sioniste religieux, Betsalel Smotrich, de servir comme ministre au sein du ministère de la Défense et d’être responsable des affaires civiles en Cisjordanie.

Les lois ont été débattues tout au long de ces deux derniers jours en vue de leur première lecture dans un comité ad hoc mis en place spécialement pour elles, dirigé par le député du Likud Shlomo Karhi.

Les arguments de mercredi se sont concentrés sur la loi Deri, les députés du Shas faisant valoir que la négociation de peine d’Arye Deri concernait une infraction mineure et qu’il devrait être autorisé à servir en tant que ministre.

Le débat de jeudi a porté sur la loi Smotrich. Rothman, l’auteur de la loi, a déclaré qu’elle était similaire à une loi temporaire de la 23e Knesset qui permettait au député du parti de l’Unité nationale Michael Biton d’occuper le poste de ministre au sein du ministère de la Défense.

Ces deux lois font parties des quatre lois fondamentales que la nouvelle coalition tente de faire adopter avant que le mandat du premier ministre entrant Benjamin Netanyahu pour former un gouvernement n’expire mercredi prochain.

La coalition tentera après de faire adopter les deux prochaines lois : un amendement qui permettrait au nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir de recevoir un contrôle plus large sur la police et un amendement à la loi de la Knesset, qui annule la clause actuelle qui permet à quatre députés de se séparer d’un parti.

Eliran COHEN pour Israel Actualités