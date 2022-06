Eurosatory 2022 : 56 industries de défense israéliennes présenteront leurs technologies

Le ministère de la Défense israélienne a dévoilé dans un communiqué que 56 industries de défenses israéliennes présenteront des centaines de technologies de pointe dans les domaines de l’autonomie, des drones, et de l’espace lors du salon de l’Eurosatory qui se tiendra à Paris du 13 au 17 juin.

Les entreprises israéliennes présenteront des technologies comme des systèmes d’interception de drones, des missiles électro-optiques, des communications tactiques personnelles par satellite, des robots pour scanner les tunnels internes et souterrains, des systèmes d’imagerie thermique basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage en profondeur, etc.

Yair Koles, le responsable du SIBAT au ministère de la Défense israélienne, a déclaré dans un communiqué qu’Israël est « fier de la large participation d’environ 56 industries de défenses israéliennes. Nous présenterons à l’exposition une variété de technologies nouvelles et révolutionnaires qui combinent une riche expérience opérationnelle pour faire face aux défis de la défense et de l’attaque sur le champ de bataille actuel et futur« .

L’Eurosatory qui a lieu tous les deux ans, est considéré comme la plus grande exposition de sécurité au monde. Le salon accueil plus de 57 000 visiteurs et plus de 1 800 entreprises issues de 63 pays exposent leurs produits. L’année dernière, l’Europe a été le plus gros acheteur de produits de défense israéliens, ce qui représente 41% des exportations totales.