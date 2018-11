EXCLUSIF. Paris : deux corps découverts dans un hôtel, les victimes seraient de confessions Juives….Suicide ou assassinat la police Enquête….

Les enquêteurs de la brigade criminelle ont été chargés de faire toute la lumière sur le décès par arme à feu du couple retrouvé lundi.

Pompiers et policiers ont fait une macabre découverte, lundi 12 novembre, dans la chambre d’un hôtel, situé dans le 17e arrondissement. Selon nos informations, les corps sans vie d’un couple ont été retrouvés alors que le gérant de cet établissement, implanté avenue de Villiers, s’était inquiété de ne plus avoir de nouvelles de ses clients depuis la veille. En tentant d’entrer dans la chambre, l’employé s’est rendu compte que la porte était fermée de l’intérieur. Après avoir essayé de joindre ses clients par téléphone, il a alerté les pompiers puis la police.

n arrivant sur les lieux, les fonctionnaires de police sont parvenus à forcer la porte de la chambre 8, située au 1er étage de cet établissement classé 2 étoiles. Toujours selon nos informations, en pénétrant dans la chambre, ils ont découvert le corps d’une femme, allongé sur le lit, présentant une blessure par balle au niveau de la tempe. En progressant dans les lieux, les policiers ont ensuite retrouvé le corps du compagnon de la première victime, recroquevillé sous le lavabo de la salle de bain. Une arme à feu a été retrouvée dans la vasque du même lavabo. L’homme aurait également succombé à des tirs d’arme à feu. Au moins quatre douilles de balle ont été saisies sur le sol de cette chambre d’hôtel.

« La scène de crime est assez troublante, souligne un proche de l’enquête. On a retrouvé la femme d’un côté allongée sur le lit et son compagnon dans la salle de bain et l’arme dans le lavabo. Son corps était placé sous le lavabo et ses blessures n’étaient pas visibles au premier coup d’œil. La porte était bien fermée de l’intérieur, mais une fenêtre de cette chambre était ouverte. » Selon les premières investigations, la femme de ce couple, victime d’un grave accident en 2015, aurait perçu une importante somme d’argent.

Plus d’info dans le courant de la journée