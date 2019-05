Ce jeune pays, d’à peine 71 ans, a montré une fois encore son génie.Ce rendez-vous musical avec plus de 200 millions de téléspectateurs, avait une importance bien particulière car tout ce qui touche Israël n’est jamais anodin.

Le Monde attendait de voir, les ennemis Israël espéraient le faux pas et Israël devait relever le défi par les images, les mots et son savoir-faire.

Israël devait parler au monde !

Samedi soir dernier, Israël l’a fait et des millions de téléspectateurs ont découvert un pays jeune, beau et capable de relever tous les défis.

Israël a ainsi remporté une bataille de plus sur les désinformateurs et les boycotteurs.

Mise à part l’incident insignifiant, provoqué par une délégation qui par son aspect ses valeurs ne symbolise rien d’autre que la décadence et la lie de l’humanité, l’Eurovision 2019 organisée à Tel-Aviv restera un des shows internationaux les plus vus et les plus impressionnants de ces dernières années.

Alors encore une fois, bravo à Israël !

Cette semaine a vu aussi l’Allemagne voter une loi désignant le mouvement BDS comme Antisémite.

Saluons ce geste fort qui nomme le BDS de son juste nom.

Dommage, qu’à ce jour aucun autre pays et en l’occurrence le nôtre, n’a osé franchir ce cap. Rappelons qu’en France le boycott est interdit par la loi mais malheureusement cette loi n’est pas appliquée et les nazislamistes antisémites sévissent partout.

Peut-être que ce combat se devra d’être mené au niveau européen.

Pour cela, il nous faut une Europe libre, débarrassée de ses dangers bruns et rouge sang qui malheureusement étendent leurs tentacules partout.

Dimanche 26 mai, notre devoir est de Voter !

En tant que communauté juive car l’abattage rituel et la circoncision sont remises en question. Voter afin de lutter contre l’antisionisme.

Mais aussi et surtout en tant que citoyen car le fascisme, le populisme de droite comme de gauche ont pénétré les esprits et sont aujourd’hui aux portes du pouvoir.

Votons en masse et barrons leur la route.

Luttons contre ceux dont les idées mettront un coup au cœur de nos valeurs universelles humanistes.

Votons pour dire non au Rassemblement national, à la France Insoumise, à l’extrême gauche et à tous ceux qui sont prêts aujourd’hui à se vendre afin d’obtenir un siège au parlement européen.

Votons contre ceux qui transforment le Bleu en Brun et le Rose en Rouge

Votons car il y a danger !

Gil Taieb

