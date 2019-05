Les tensions s’accroissent entre la Russie et l’Iran en Syrie

La semaine dernière, la police militaire russe aurait effectué un raid contre des miliciens soutenus par l’Iran stationnés à l’aéroport international syrien d’Alep, ont rapporté les médias locaux.

Dans la foulée, plusieurs chefs de milices iraniennes ont été arrêtés dans le cadre de ce qui était considéré comme le dernier épisode de tensions entre les forces iraniennes et russes en Syrie.

Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, la Russie et l’Iran ont établi une forte présence militaire dans le pays afin de soutenir les forces fidèles au régime du président syrien Bashar al-Assad.

Depuis, l’Iran a déployé des milliers de membres de son corps de gardiens de la révolution islamique (IRGC) et de ses milices chiites alliées en Syrie, tandis que la Russie est officiellement entrée dans le conflit syrien en septembre 2015 pour aider le régime d’Assad.

Mais à mesure que la guerre s’apaise et que les forces du régime syrien reprennent la majeure partie du territoire qui était contrôlé par les forces rebelles, la Russie et l’Iran semblent se disputer l’influence dominante dans ce pays déchiré par la guerre.

Les analystes de “Slice of the Pie” disent que la guerre prolongée en Syrie a créé une légère fissure entre les deux alliés.

“Il existe des tensions évidentes entre la Russie et l’Iran en Syrie”, a déclaré Phillip Smyth, chercheur à l’Institut pour la politique du Proche-Orient à Washington (WINEP), qui suit de près les milices soutenues par l’Iran en Syrie.

“Vous voyez des choses comme ce [raid à Alep] qui se produisent dans des zones de point chaud parce qu’il y a des activités criminelles. Chaque milice auxiliaire d’un pays impliqué veut une part de ce gâteau-là”, a-t-il déclaré à VOA.

Récemment, deux divisions de l’armée syrienne ont été impliquées dans des affrontements meurtriers dans différentes régions du pays, ont rapporté des sources locales.

Les observateurs croient que cette lutte pour le pouvoir résulte des divergences entre les chefs militaires syriens loyaux à la Russie et ceux associés à l’Iran.

“Je pense qu’il s’agit de déterminer qui contrôle quoi, quelle part du gâteau ils ont tous. Mais je ne crois pas nécessairement que cela va conduire à une conflagration majeure entre les forces iraniennes et russes“, a déclaré l’analyste Smyth. .

Différences tactiques

Le partenariat stratégique entre la Russie et l’Iran en Syrie va au-delà de tels différends, d’autant plus que la Russie dépend toujours des forces iraniennes pour conserver son territoire et fournir de la main-d’œuvre aux troupes du régime syrien, ont fait remarquer certains experts.

“Je ne crois pas que la Russie se séparerait jamais de l’Iran”, a déclaré Anna Borshchevskaya, chargée de recherche à la Fondation européenne pour la démocratie, qui s’intéresse à la politique de la Russie au Moyen-Orient.

“Les désaccords qu’ils ont, correspondent au fait qu’ils essaient de définir des sphères d’influence en Syrie, ce que la Russie comprend très bien“, a-t-elle déclaré à VOA lors d’un entretien téléphonique. “Leur relation est complexe, c’est certain. Mais ce qui les unit, c’est leur anti-américanisme et leur volonté de réduire l’influence américaine dans la région.”

Borshchevskaya a ajouté que “sur le plan tactique, [la Russie et l’Iran] vont parfois avoir des différends. Mais ils sont d’accord sur une vue d’ensemble”.

Les États-Unis sont impliqués dans la guerre contre les djihadistes de l’État islamique depuis 2014, lorsque le groupe terroriste a annoncé son soi-disant califat en Syrie et en Irak.

Les forces démocratiques syriennes (SDF) soutenues par les États-Unis, qui ont déclaré la victoire sur Daesh en mars, contrôlent désormais plus du tiers du territoire syrien.

Les États-Unis ont environ 2 000 soldats dans des zones contrôlées par le SDF dirigé par les Kurdes. Mais l’administration américaine a annoncé qu’elle ne garderait qu’environ 400 soldats dans ces régions après la fin de la guerre contre l’Etat islamique.

La Russie et l’Iran se sont constamment opposés à la présence militaire américaine en Syrie.

Concurrence économique

Certains analystes estiment que, contrairement à ce qui s’est passé au moment de la guerre en Syrie, les forces russes et iraniennes contrôlent désormais des territoires plus vastes et les deux pays sont à la recherche de possibilités économiques dans le pays.

“Maintenant, il y a plus de points de friction entre les deux pays que jamais auparavant“, a déclaré Jowan Hemo, un économiste syrien qui suit les modèles économiques de la guerre.

“Alors, naturellement, vous devriez les voir en concurrence pour remporter des contrats avec le régime syrien, y compris dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité et d’autres types d’investissements”, a-t-il déclaré à VOA.

En 2018, la Russie a obtenu les droits exclusifs de production de pétrole et de gaz syriens. La Russie a également signé un contrat d’utilisation du port syrien de Tartous pendant 49 ans, tandis que l’Iran a remporté une offre pour utiliser partiellement le port de Lattaquié.

Lire la suite sur : voanews.com