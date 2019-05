Le Pentagone envisage d’envoyer 10.000 soldats en renfort au Moyen-Orient

Le département américain de la Défense va demander à la Maison Blanche d’envoyer 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, a annoncé mercredi le Pentagone, sur fond de tensions avec l’Iran.

Il s’agirait également de renforcer les capacités militaires ainsi que la Sixième flotte, une unité opérationnelle de l’US Navy opérant dans la mer Méditerranée.

Le département de la Défense devrait demander au président américain Donald Trump d’envoyer, en plus des 10 000 soldats, un nombre inconnu de batteries de missiles Patriot et de navires de guerre, mais on ignore si les exigences seront approuvées par la Maison Blanche.

Cette initiative ne découle pas de nouvelles menaces lancées par l’Iran, ont précisé les responsables sécuritaires, mais fait partie des efforts déployés pour renforcer la sécurité dans la région….

Lire La Suite sur : Source : I24news