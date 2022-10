Frontières maritimes entre Israël et le Liban : l’accord est officiellement signé

Les délégations israéliennes et libanaises ont signé aujourd’hui l’accord sur les frontières maritimes entre les deux pays au quartier général de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) à Naquora. Des sources israéliennes indiquent que les délégations israéliennes et libanaises étaient présentes dans la même salle pendant la signature.

Plus tôt dans l’après-midi, le premier ministre israélien Yair Lapid a signé l’accord, déclarant qu’il « renforce et fortifie la sécurité d’Israël et notre liberté d’agir contre le Hezbollah et les menaces du nord« .

Le président libanais Michel Aoun a également signé l’accord plus tôt aujourd’hui. Le négociateur en chef de Beyrouth, Elias Bou Saab, a déclaré que cela marquait le début d’une « nouvelle ère« .

Le médiateur américain Amos Hochstein a déclaré qu’il s’attend à ce que l’accord soit maintenu même au milieu des changements de direction gouvernementale dans les deux pays. Se référant à la fois aux prochaines élections en Israël qui auront lieu le 1er novembre et à la fin du mandat du président libanais Michel Aoun qui aura lieu le 31 octobre, Amos Hochstein a déclaré que l’accord devrait être maintenu « indépendamment de qui sera élu très prochainement comme prochain président du Liban« .

Cet accord permet à l’État hébreu de produire du gaz naturel à partir du champ de Karish et au Liban de produire du gaz à partir du champ attenant de Kana.

L’accord donne également un statut international plus officiel à la « ligne de bouées », une frontière physique que la marine israélienne a établie en 2000, qui s’étend sur 5 km dans la mer depuis la frontière terrestre israélo-libanaise.

Hier, la société Energean a déjà commencé à extraire du gaz naturel de la plate-forme gazière de Karish.

Eliran COHEN pour Israel Actualités