Gideon Sa’ar va réunir à Jérusalem des responsables communautaires juifs du monde entier face à la montée de l’antisémitisme

Selon des informations rapportées par i24NEWS, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, réunira la semaine prochaine à Jérusalem des dizaines de dirigeants de communautés et d’organisations juives du monde entier pour discuter entre autres de la recrudescence des actes antisémites dans le monde.

Cette réunion qui est prévue du 21 au 24 décembre se tiendra dans le cadre du forum « J-50 » fondé par Gideon Sa’ar en mai dernier lors de la Conférence internationale contre l’antisémitisme au ministère israélien des Affaires étrangères.

Durant la réunion, les participants recevront des analyses de politique publique et des contenus de plaidoyer. Des ateliers leur fourniront également des outils pour faire face à la situation actuelle.

En outre, les dirigeants communautaires auront des échanges avec des responsables du ministère israélien des Affaires étrangères, des journalistes et des influenceurs. Ils rencontreront aussi l’ancien otage israélien Keith Segal.

Cette information intervient au lendemain de l’effroyable attentat antisémite meurtrier survenu hier en Australie, lors d’une célébration de la fête de Hanoukah à la Bondi Beach de Sydney, où deux terroristes islamistes ont assassiné quinze personnes de confessions juives, dont un français.

Eliran COHEN pour Israel Actualites