Israël en guerre : les forces de Tsahal ont éliminé 40 terroristes du Hezbollah lors de frappes aériennes sur le sud-Liban depuis octobre

Dans un communiqué publié hier soir, l’armée israélienne a révélé avoir mené des frappes qui ont tué au moins 40 terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban depuis début octobre.

Tsahal a précisé que les frappes, menées par l’armée de l’air depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, ont eu lieu alors que 1 900 violations du cessez-le-feu du groupe terroriste chiite libanais avaient été constatées par les forces israéliennes.

Selon les informations données par l’armée israélienne, au moins 380 terroristes du Hezbollah ont été tués lors des frappes aériennes de Tsahal depuis le début du cessez-le-feu avec le groupe terroriste libanais qui est entré en vigueur le 27 novembre 2024.

Par ailleurs, plus tôt dimanche, Tsahal a confirmé avoir mené au moins trois frappes distinctes contre des terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban, faisant au moins deux morts.

Ces frappes israéliennes interviennent dans un contexte de haute tension alors qu’Israël frappe fréquemment le Hezbollah au sud-Liban dans le but d’entraver les efforts de reconstruction du groupe terroriste chiite, qui refuse toujours de se désarmer.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités