Benjamin Netanyahu rencontre l’envoyé spécial américain pour la Syrie à Jérusalem

Le bureau du premier ministre israélien a annoncé cet après-midi que Benjamin Netanyahu et l’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, Tom Barrak, se sont rencontrés aujourd’hui à Jérusalem.

Lors de cette entrevue étaient également présents le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar, le chef par intérim du Conseil national de sécurité Gil Reich, le secrétaire militaire Roman Gofman, l’ambassadeur des États-Unis en Israël Mike Huckabee et l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis Yechiel Leiter.

Selon le Jerusalem Post, qui se base sur les dires d’une source, la réunion devait porter sur la Syrie, la définition des lignes rouges d’Israël et trouver des moyens de garantir qu’elles ne soient pas franchies.

Cette réunion intervient alors que la Syrie et les États-Unis renforcent actuellement leurs liens. Mercredi dernier, la Chambre des représentants américaine a adopté la loi d’autorisation de la défense nationale, d’un montant de 900 milliards de dollars. Cette loi prévoit notamment l’abrogation de la loi César, un ensemble de sanctions imposées à la Syrie par les États-Unis contre le régime d’Assad en 2019.

Par ailleurs, un responsable syrien avait déclaré à l’AFP en septembre qu’Israël et la Syrie devraient parvenir à plusieurs accords de sécurité et militaires d’ici la fin de l’année.

Eliran COHEN pour Israel Actualités