Israël en guerre : 200 gazaouis ayant la double nationalité ou munis de visas ont quitté la bande de Gaza

Le COGAT (Coordination des activités gouvernementales dans les territoires de Judée-Samarie et en direction de la bande de Gaza) a indiqué dans un communiqué que plus de 200 gazaouis possédant la double nationalité ou des visas valides ont quitté hier la bande de Gaza par le point de passage de Kerem Shalom vers Israël, puis ont poursuivi leur route jusqu’au pont Allenby vers la Jordanie. De là, ils ont continué leur voyage vers d’autres pays.

Ce départ a été effectué suite à des demandes soumises par des gouvernements étrangers et l’ONU. Le COGAT précise que le nombre de personnes partant à l’étranger dépend « entièrement » de la présentation d’une demande par un pays tiers et de son accord pour accueillir les personnes quittant Gaza. Toutes ces personnes sont également préalablement approuvées par les services de sécurité israéliens avant d’être autorisées à voyager, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas des terroristes recherchés.