Israël en guerre : 200 gazaouis ayant la double nationalité ou munis de visas ont quitté la bande de Gaza

f2f5135_ftp-import-images-1-yz5cllonm5ko-2025-10-10t130047z-1366895486-rc2z8ha99qc1-rtrmadp-3-israel-palestinians-gaza[1]Le COGAT (Coordination des activités gouvernementales dans les territoires de Judée-Samarie et en direction de la bande de Gaza) a indiqué dans un communiqué que plus de 200 gazaouis possédant la double nationalité ou des visas valides ont quitté hier la bande de Gaza par le point de passage de Kerem Shalom vers Israël, puis ont poursuivi leur route jusqu’au pont Allenby vers la Jordanie. De là, ils ont continué leur voyage vers d’autres pays.

Ce départ a été effectué suite à des demandes soumises par des gouvernements étrangers et l’ONU. Le COGAT précise que le nombre de personnes partant à l’étranger dépend « entièrement » de la présentation d’une demande par un pays tiers et de son accord pour accueillir les personnes quittant Gaza. Toutes ces personnes sont également préalablement approuvées par les services de sécurité israéliens avant d’être autorisées à voyager, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas des terroristes recherchés.

Par ailleurs, le COGAT a réfuté les allégations selon lesquelles les récents problèmes d’acheminement de l’aide à Gaza n’étaient pas dus aux intempéries et aux fortes pluies qui ont frappé Israël, mais à des « restrictions délibérées » mises en place par le gouvernement israélien.
Le COGAT a déclaré que ces affirmations sont « incompatibles avec la réalité du terrain et la coordination quotidienne en cours », et a souligné que près de 310 000 tentes et bâches sont entrées récemment à Gaza et que près de 100 000 palettes d’articles d’hiver et de fournitures sanitaires ont été approuvées par le COGAT, qui attend désormais une coordination immédiate des organisations internationales pour leur entrée à Gaza.« Nous continuerons à faciliter l’aide humanitaire et les interventions humanitaires hivernales avec nos partenaires du CMCC (Centre de coordination civilo-militaire créé en octobre 2025 dans le cadre de l’accord de paix de Gaza) », a déclaré le COGAT dans son communiqué.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités

