Israël en guerre : le chef du Shin Beth affirme que la menace d’enlèvements d’israéliens augmente suite aux accords de libération des otages

Selon les informations du site israélien Ynet, David Zini, le chef du Shin Beth a déclaré aux ministres lors d’une réunion du cabinet de sécurité tenue jeudi dernier que la menace d’enlèvements de citoyens israéliens a augmenté suite aux libérations des otages dans le cadre des accords successifs de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« La menace d’enlèvements n’a pas diminué. Elle a augmenté et continuera d’augmenter, car il y a un prix à payer pour la libération des otages« , a affirmé David Zini.

Ynet précise que les propos du dirigeant du Shin Beth ne portaient pas sur les accords de libération d’otages conclus avec le Hamas pendant la guerre, ni sur la légitimité du prix à payer pour la libération de terroristes palestiniens. Ils s’inscrivaient plutôt dans le cadre d’une discussion confidentielle et professionnelle au sein du cabinet sur les mesures de sécurité nécessaires dans le domaine aérien.

« Ce n’est pas la première fois que David Zini tient ces propos lors de discussions à huis clos, dans le cadre de son évaluation professionnelle des menaces. Il affirme que les organisations terroristes et nos ennemis ont constaté que les enlèvements d’israéliens sont rentables et que la menace d’enlèvements d’israéliens, en Israël comme à l’étranger, s’est accrue« , ont déclaré des sources politiques de haut rang à Ynet.

Le Shin Bet n’a pas démenti l’information, mais a refusé de commenter directement les propos de David Zini, déclarant en réponse au site israélien : : « nous ne commentons pas les déclarations faites lors de discussions à huis clos ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités