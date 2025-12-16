Israël en guerre : le CENTCOM organise une réunion au Qatar afin de faire progresser la planification de la Force internationale de stabilisation à Gaza

Le CENTCOM (le Commandement central des États-Unis) organise aujourd’hui une conférence à Doha afin de faire progresser la mise en place de la Force internationale de stabilisation (FIS) dans la bande de Gaza, dans le cadre de la deuxième phase de cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne qui devrait être bientôt opérationnelle.

Cette réunion qui va se dérouler à huis clos accueille des représentants d’une quarantaine de pays arabes, musulmans et occidentaux. Israël n’y a toutefois pas été convié.

Selon les informations du site israélien Ynet, l’État d’Israël suit de près l’évolution de la situation. Si la tenue de la réunion au Qatar est perçue par l’establishment israélien comme un revers diplomatique – compte tenu de la ferme opposition d’Israël à toute implication qatarie –, l’exclusion de la Turquie est considérée comme un succès diplomatique partiel. En effet, toujours selon les informations de Ynet, la Turquie a été écartée de cette réunion suite aux objections fermes d’Israël.

La conférence sur la FIS à Doha devrait porter sur le plan opérationnel de la force proposée, notamment les règles d’engagement, l’armement des troupes (le cas échéant), leur lieu de stationnement et d’entraînement, ainsi que leur autorité sur le terrain.

La semaine dernière, un responsable américain avait indiqué au Jerusalem Post que la Force internationale de stabilisation sera déployée dans la bande de Gaza début 2026.

Une fois opérationnelle, la Force internationale de stabilisation opérerait sous un commandement unifié, en étroite consultation et coopération avec Israël et l’Égypte. Cette force travaillerait aux côtés d’une police palestinienne nouvellement formée et habilitée afin de sécuriser les zones frontalières et de stabiliser la situation sécuritaire à Gaza.

Le mandat de cette force comprendrait la supervision de la démilitarisation de la bande de Gaza par la destruction des infrastructures terroristes et militaires, la prévention de leur reconstruction et la garantie du désarmement permanent des groupes armés non étatiques.

La mission proposée est censée fonctionner jusqu’à la fin de l’année 2027, tout renouvellement ou modification de son mandat nécessitant des consultations avec Israël, l’Égypte et le Conseil de sécurité de l’ONU.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités