Video de l’intervention : Hommage officiel à Boris et Sofia Gurman zal ainsi que Dan Elkayam zal – trois vies offertes pour sauver d’autres vies

Hommage officiel à Boris et Sofia Gurman

et

Dan Elkayam zal

Trois vies offertes pour sauver d’autres vies

Il est des moments où la lumière humaine surgit au cœur même de l’obscurité.

Et il est des êtres dont le courage défie l’entendement, rappelant à chacun de nous ce que signifie réellement le mot héros.

Lors de l’attaque terroriste de Sydney, trois noms resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre peuple et, au-delà, dans celle de tous ceux qui croient en la dignité humaine :

Boris Gurman, 69 ans, son épouse Sofia Gurman, 61 ans et Dan Elkayam 27 ans

Ce couple, juif d’origine russe, n’a pas fui.

Ils n’ont pas détourné le regard.

Ils ont choisi, en un instant, de défendre la vie des autres, au prix de la leur.

Selon les témoins, Boris et Sofia ont croisé la route des terroristes au moment où ceux-ci arrivaient près de Bondi Beach, arborant le drapeau noir de l’État islamique.

Face à cette menace évidente, Boris Gurman n’a pas hésité.

Avec une force, une détermination et une noblesse d’âme extraordinaires, il a neutralisé l’un des assaillants, l’a plaqué au sol et a réussi à lui arracher son fusil.

Sofia, présente à ses côtés, a partagé le même courage. Ensemble, ils ont fait barrage de leurs corps pour protéger des innocents, comme si la vie de parfaits inconnus avait davantage de valeur que la leur.

Pendant quelques secondes, Boris a pris l’avantage.

Mais l’idéologie meurtrière à laquelle ils faisaient face ne connaît ni honneur ni humanité.

L’assaillant a sorti une autre arme et a abattu Boris, puis Sofia, qui s’était interposée à ses côtés.

Ils sont tombés l’un près de l’autre, unis dans le courage comme ils l’étaient dans la vie.

Ils furent les deux premières victimes de cette attaque barbare.

Mais ils resteront surtout les premiers sauveurs, ceux qui, par leur acte héroïque, ont permis à d’autres de vivre.

Dan Elkayam quant à lui s’est interposé en voulant protéger une fillette de 12 ans

Boris, Sofia Gurman et Dan Elkayam ne sont pas seulement des victimes.

Ils sont l’incarnation du courage, de la droiture, de la fidélité, de l’humanité.

Ils nous rappellent qu’au cœur de la violence la plus aveugle, il existe encore des âmes capables d’un dévouement absolu.

Le peuple juif – en Israël, en diaspora et partout dans le monde – leur rend hommage.

Nous nous inclinons devant leur mémoire.

Nous honorons leur sacrifice.

Et nous prions pour que leurs noms soient transmis, respectés et racontés, comme on transmet l’histoire de ceux qui ont fait preuve d’une grandeur humaine exceptionnelle.

Que la mémoire de Boris Sofia Gurman et Dan Elkayam soit une bénédiction.

Que leur courage éclaire nos consciences.

Et que leur sacrifice ne soit jamais oublié.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef