Les forces israéliennes arrêtent deux suspects liés à l’Etat islamique qui planifiaient des attentats contre des soldats de Tsahal

Le Shin Bet et la police israélienne ont arrêté deux suspects qui avaient prêté allégeance à l’État islamique et qui prévoyaient de se rendre à l’étranger pour effectuer un entraînement terroriste.

Les suspects ont été identifiés comme étant Kinan Azaizeh, un habitant de Daburiyya âgé de 20 ans, et un autre suspect originaire d’Acre . Ils ont été arrêtés pour appartenance présumée à l’organisation terroriste État islamique et pour avoir entretenu des contacts avec un agent étranger agissant pour le compte de ce groupe.

D’après les informations recueillies lors de l’enquête, les deux individus projetaient de se rendre dans un État ennemi pour y suivre un entraînement ou une formation à des fins terroristes. Ils avaient déjà entrepris des démarches préparatoires en vue de la mise en œuvre de ce plan.

Lors de l’interrogatoire de Kinan Azaizeh par les forces de la police israélienne et du Shin Bet, les enquêteurs ont découvert qu’il avait prêté allégeance à l’EI pour faire progresser les objectifs de l’organisation, qu’il s’était déclaré prêt à mener des activités liées à la sécurité en son nom et qu’il avait envisagé de perpétrer une attaque terroriste contre des soldats de Tsahal.