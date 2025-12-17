Antisémitisme : les forces de police de Londres et de Manchester vont procéder à des arrestations contre toute personne appelant à « l’intifada »

Les polices de Londres et de Manchester, les deux plus importantes forces de police britanniques, ont annoncé aujourd’hui dans un communiqué conjoint qu’elles procéderaient désormais à des arrestations contre toute personne appelant à « l’intifada » lors de manifestations propalestiniennes.

« Nous sommes conscients des inquiétudes des communautés juives concernant les pancartes et les slogans tels que « mondialisons l’intifada », et ceux qui les utiliseront lors de futures manifestations doivent s’attendre à ce que la police métropolitaine et la police du Grand Manchester interviennent. Des actes de violence ont eu lieu, le contexte a changé, les mots ont un sens et des conséquences. Nous agirons avec fermeté et procéderons à des arrestations« , ont déclaré les deux forces de police dans leur communiqué.

Cette décision forte des polices de Londres et de Manchester intervient après l’effroyable attentat antisémite meurtrier survenu dimanche en Australie, lors d’une célébration de la fête de Hanoukah à la Bondi Beach de Sydney, où deux terroristes islamistes ont assassiné quinze personnes de confessions juives, dont un français.

Par ailleurs, plus tôt cette semaine, le grand rabbin de Grande-Bretagne, Ephraim Mirvis, a averti que les appels à « mondialiser « l’intifada » avaient contribué aux attentats de Manchester (survenue en octobre à Yom Kippour au cours duquel deux fidèles juifs d’une synagogue ont été tués) et de Sydney, et a déclaré que les autorités britanniques devaient clairement affirmer que de tels slogans étaient illégaux.

Eliran COHEN pour Israel Actualités