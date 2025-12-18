Israël en guerre : les inondations dans la bande de Gaza entraveraient les recherches de la dépouille du dernier otage, Ran Gvili

Selon les informations du site israélien Ynet, qui se base sur les dires de sources israéliennes, les inondations qui frappent la bande de Gaza ont entravé les recherches de la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage encore détenu à Gaza.

« L’équipe chargée des otages et des personnes disparues est en contact permanent avec les médiateurs. Gal Hirsch [le coordinateur des otages et des personnes disparues] a évoqué la situation avec de hauts responsables égyptiens et américains. Outre l’attente d’une amélioration des conditions météorologiques, les recherches de Ran se poursuivent par d’autres moyens« , a précisé une source à Ynet.

La source a également indiqué que l’équipe chargée des otages et des personnes disparues suit la situation de près et « réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre pour libérer tous les otages« .

« Il ne s’agit pas d’un événement d’importance tactique ; son retour a des conséquences sur la mise en œuvre de l’accord, et nous ne relâcherons pas nos efforts sur ce point« , a ajouté cette même source à Ynet.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités