Israël en guerre : des responsables français, américains et saoudiens rencontrent à Paris le chef d’état-major de l’armée libanaise pour faire avancer le plan de désarmement du Hezbollah

L’agence de presse londonienne Reuters a informé aujourd’hui que des responsables français, saoudiens et américains se sont entretenus aujourd’hui à Paris avec le chef de l’armée libanaise afin de finaliser une feuille de route pour la mise en place d’un mécanisme de désarmement du Hezbollah.

Quatre diplomates ainsi que des responsables européens et libanais ont indiqué à Reuters que cette réunion visait à créer des conditions plus solides pour identifier, soutenir et vérifier le processus de désarmement du Hezbollah et dissuader Israël de toute escalade au Liban.

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, a souligné qu’à l’issue de la réunion, que les participants ont convenu de l’importance de recenser avec précision, à l’aide d’éléments probants, les actions menées par l’armée libanaise en matière de désarmement, tout en consolidant le dispositif actuel de suivi du cessez-le-feu.

Par ailleurs, des responsables ont diplomates ont précisé à Reuters que l’armée libanaise n’ayant pas les moyens de désarmer le Hezbollah, l’idée serait de renforcer le mécanisme de cessez-le-feu existant avec des experts militaires français, américains et éventuellement d’autres pays, ainsi que les forces de maintien de la paix de l’ONU.

En outre, les parties espèrent organiser une conférence au début de l’année prochaine pour renforcer l’armée libanaise, ainsi qu’une conférence distincte pour aider à la reconstruction, notamment dans le sud du pays.

Les informations rapportées par Reuters interviennent dans un contexte de haute tension alors qu’Israël frappe fréquemment le Hezbollah au sud-Liban dans le but d’entraver les efforts de reconstruction du groupe terroriste chiite, qui refuse toujours de se désarmer.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités