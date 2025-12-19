Israël en guerre : le Hamas n’arriverait plus à payer intégralement les salaires de ses terroristes suite aux actions de Tsahal à Gaza et en Judée-Samarie

Selon les informations du journal arabe Asharq al-Awsat, les actions des forces de Tsahal à Gaza et en Judée-Samarie ont nui à la capacité du Hamas de verser l’intégralité des salaires à son administration civile et à ses agents terroristes armés.

Asharq al-Awsat précise que les raids menés contre les « sociétés de change » en Judée-Samarie, utilisées par le Hamas et d’autres groupes terroristes pour obtenir des fonds, ont été parmi les moyens les plus efficaces dont dispose l’ armée israélienne pour « tarir les finances du Hamas ».

Le journal arabe indique également que, même si les salaires ne sont pas versés intégralement, l’organisation terroriste palestinienne a toujours la capacité de payer la plupart de ses agents « partiellement ».

Selon un responsable du Hamas cité par Asharq al-Awsat, le groupe islamique dispose toujours de « sources commerciales à Gaza » qui lui permettent de continuer à verser une partie des salaires de manière régulière. Le soutien iranien constitue une autre source de revenus importante, même si ce responsable a reconnu que ces fonds sont irréguliers.

« Nous rencontrons chaque jour davantage de difficultés pour transférer et acheminer ces fonds à Gaza, ce qui oblige les responsables du versement des salaires à puiser dans leurs réserves de trésorerie ou à se tourner vers des sources de financement commerciales qu’ils ont eux-mêmes générées« , a affirmé le responsable du Hamas à Asharq al-Awsat.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités