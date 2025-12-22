Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent deux terroristes du Hezbollah impliqués dans la reconstruction d’infrastructures militaires au sud-Liban

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les forces aériennes de Tsahal ont éliminé hier deux terroristes du Hezbollah dans la région de Yatar, au Sud-Liban.

Dans le cadre de cette frappe, les forces israéliennes ont tué un terroriste du Hezbollah qui était impliqué dans des tentavives de reconstruction des infrastructures militaires du groupe terroriste chiite dans la région.

En outre, l’armée israélienne a ajouté que les troupes de Tsahal ont éliminé quatre terroristes dans le sud du Liban la semaine dernière.

Ces éliminations ciblées interviennent dans un contexte de haute tension alors qu’Israël frappe fréquemment le Hezbollah au sud-Liban dans le but d’entraver les efforts de reconstruction du groupe terroriste chiite, qui refuse toujours de se désarmer.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités