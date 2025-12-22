Israël en guerre : le Hamas ignorerait les informations israéliennes cruciales concernant le lieu d’inhumation de Ran Gvili à Gaza

Selon les informations de la radio militaire Galei Tsahal, qui se base sur les dires de responsables sécuritaires israéliens, Israël a transmis au Hamas une liste de plusieurs membres du Jihad islamique palestinien, qui sont en mesure de savoir ou se trouve la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage décédé dont le corps est toujours détenu dans la bande de Gaza.

La radio militaire israélienne précise que le message d’’Israël adressé au Hamas était clair : en interrogeant ces terroristes, il serait possible d’identifier précisément le lieu où se trouve la dépouille de Ran Gvili. Or, Galei Tsahal a informé que le Hamas n’a toujours pas interrogé ces individus et ne dispose donc pas des informations nécessaires pour retrouver le corps Ran Gviili.

Selon les responsables israéliens, l’attitude du Hamas illustre la stratégie de temporisation du groupe terroriste palestinien.

« Il y a à Gaza des personnes qui en savent plus que nous sur cette affaire, mais nous restons optimistes quant à la possibilité de la résoudre« , ont déclaré les sources sécuritaires à Galei Tsahal.

Par ailleurs, la radio militaire israélienne a également indiqué que selon les évaluations israéliennes actuelles la dépouille de Ran Gvili se situerait dans l’est de la ville de Gaza, probablement dans les quartiers de Shuja’iyya ou de Zeitoun.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités